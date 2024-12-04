Сын Кадырова Адам получил еще один орден

Начальник службы безопасности главы Чечни Адам Кадыров получил на вечное хранение и ношение орден наиба имамата Байсангура Беноевского. Об этом сообщает РИА Новости.

Сын главы Чечни уже неоднократно получал другие награды, в числе которых высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», а также «Дуслык» — второй по значимости орден Татарстана. Ему начали вручать их после избиения задержанного за сожжение Корана.

Кроме того, Адам Кадыров был награжден орденом «Трудовая доблесть России» и медалью Евразийской ассоциации университетов. Молодой человек при этом попал в Книгу рекордов России за то, что в 16 лет возглавил охрану своего отца.

2 ноября в Чечне наградили дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат. Ей вручили медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР» за личные заслуги в укреплении связей между Чечней и республиками Донбасса.

Ранее Кадыров прибыл на прямую линию на трофейном БМП Bradley с пленными украинцами.