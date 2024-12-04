Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сын Кадырова Адам получил еще один орден

РИА: Адам Кадыров получил орден наиба имамата Байсангура Беноевского

close
adam_benoevsky_k13/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Начальник службы безопасности главы Чечни Адам Кадыров получил на вечное хранение и ношение орден наиба имамата Байсангура Беноевского. Об этом сообщает РИА Новости.

Сын главы Чечни уже неоднократно получал другие награды, в числе которых высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», а также «Дуслык» — второй по значимости орден Татарстана. Ему начали вручать их после избиения задержанного за сожжение Корана.

Кроме того, Адам Кадыров был награжден орденом «Трудовая доблесть России» и медалью Евразийской ассоциации университетов. Молодой человек при этом попал в Книгу рекордов России за то, что в 16 лет возглавил охрану своего отца.

2 ноября в Чечне наградили дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат. Ей вручили медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР» за личные заслуги в укреплении связей между Чечней и республиками Донбасса.

Ранее Кадыров прибыл на прямую линию на трофейном БМП Bradley с пленными украинцами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами