Сын Кадырова стал членом Арабского арбитражного суда

Кадыров сообщил, что его сын Адам стал членом Арабского арбитражного суда

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Глава отдела обеспечения безопасности главы Чечни и сын руководителя республики Адам Кадыров получил удостоверение члена Арабского арбитражного суда в ходе визита в Египет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его отец Рамзан Кадыров.

«Одним из значимых итогов визита стало вручение Адаму Кадырову бессрочного удостоверения члена Арабского арбитражного суда. Также ему вручена медаль «Почетный гость Ливии», — рассказал Кадыров-старший.

По его словам, это говорит о признании вклада Адама Кадырова в развитие международного сотрудничества и высоком уровне оказанного ему доверия.

В Египте прошли переговоры между представителями Генерального секретариата Совета арабского экономического единства и чеченской делегацией. Ключевой целью встречи стало обсуждение возможностей расширения инвестиционного сотрудничества в различных сферах, отметил Рамзан Кадыров.

О том, чем известен Адам Кадыров, сколько наград он успел получить к 17 годам, и какие громкие происшествия связаны с его именем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Адам Кадыров передал университету им. Путина мотоциклы со своим позывным.