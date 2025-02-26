Сын Кадырова стал членом Арабского арбитражного суда

Глава отдела обеспечения безопасности главы Чечни и сын руководителя республики Адам Кадыров получил удостоверение члена Арабского арбитражного суда в ходе визита в Египет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его отец Рамзан Кадыров.
«Одним из значимых итогов визита стало вручение Адаму Кадырову бессрочного удостоверения члена Арабского арбитражного суда. Также ему вручена медаль «Почетный гость Ливии», — рассказал Кадыров-старший.
По его словам, это говорит о признании вклада Адама Кадырова в развитие международного сотрудничества и высоком уровне оказанного ему доверия.
В Египте прошли переговоры между представителями Генерального секретариата Совета арабского экономического единства и чеченской делегацией. Ключевой целью встречи стало обсуждение возможностей расширения инвестиционного сотрудничества в различных сферах, отметил Рамзан Кадыров.
О том, чем известен Адам Кадыров, сколько наград он успел получить к 17 годам, и какие громкие происшествия связаны с его именем — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Адам Кадыров передал университету им. Путина мотоциклы со своим позывным.