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В Госдуме назвали возмутительным задержание главы Гагаузии

Депутат ГД Затулин назвал возмутительным задержание главы Гагаузии Гуцул
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Алексей Никольский/РИА Новости

Задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул является возмутительным. Это сознательное антироссийское действие правительства Молдавии. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

»[Президент Молдавии Майя] Санду берет деньги на Западе, берет деньги в Европейском союзе, брала деньги у USAID, что теперь стало достоянием гласности. Нам не надо стесняться в том, чтобы поддерживать оппозиционные силы в Молдавии», — считает парламентарий.

Вечером 25 марта Гуцул задержали в кишиневском аэропорту, она собиралась лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Ее обвиняют в соучастии в незаконном финансировании гражданских протестов, происходивших в Кишиневе осенью 2022 года.

Позднее она обратилась с просьбой о международной поддержке. В своем Telegram-канале она разместила два письма. Первое адресовано президенту России Владимиру Путину, второе — лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. По мнению Гуцул, власти Молдавии стремятся к отмене автономного статуса Гагаузии, а ее задержание — лишь первый шаг в этом направлении. Глава автономии призвала обоих президентов не оставаться безучастными на фоне происходящих событий.

Ранее Гуцул призвала Путина поддержать особый статус Гагаузии.

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