Гуцул призвала Путина поддержать особый статус Гагаузии

Гуцул обратилась к Путину с призывом поддержать особый статус Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом выразить недвусмысленную поддержку особому статусу Гагаузии в составе Молдавии.

«Мы ... просим вас как лидера державы, всегда стоявшей на страже справедливости, выразить твердую и недвусмысленную поддержку особому статусу Гагаузской автономии в рамках независимой Республики Молдова», — написала Гуцул в обращении.

До этого Гуцул обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой надавить на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения.

По ее словам, ее задержали по «абсурдным и политически мотивированным обвинениям».

Гуцул подчеркнула, что ее задержание является лишь звеном в цепи масштабной кампании Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии и ее особого правового статуса.

Также адвокат Евгении Гуцул Наталья Байрам сообщила, что ее подопечную допросили в качестве подозреваемой.

Ранее в Госдуме назвали политической расправой задержание главы Гагаузии.