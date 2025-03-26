Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении российской дочерней компании Ariston («Аристон термо Русь») из списка предприятий, находящихся под временным внешним управлением. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Весной 2024 года 100% долей российской структуры Ariston были переданы под управление «Газпром бытовые системы». Теперь это решение отменено. Компания, зарегистрированная в Ленинградской области, специализируется на производстве бытовых электроприборов. Согласно отчетности по РСБУ, ее выручка в 2023 году выросла на 5% и достигла 9,4 млрд рублей, однако чистая прибыль сократилась в 12 раз — до 33 млн рублей.

«Аристон термо Русь» входит в международный холдинг Ariston Group, но после санкций 2022 года активы иностранных компаний в РФ могли переходить под временное управление. В 2024 году «Газпром бытовые системы» взял на себя управление предприятием для сохранения производственных мощностей.

26 апреля прошлого года Путин подписал указ о передаче дочерних предприятий компаний Ariston и BHS Hausgerate во временное управление АО «Газпром бытовые системы». В частности, речь идет о принадлежащих BHS Hausgerate компаниях Bosch и Siemens.

Генеральный секретарь министерства иностранных дел Италии Риккардо Гуарилья заявил послу РФ в стране Алексею Парамонову о «сильном разочаровании» правительства республики из-за решения российского руководства.

Директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский отметил, что реакция Рима после передачи «дочки» Ariston во временное управление АО «Газпром бытовые системы» вызывает недоумение. Дипломат подчеркнул, что этот документ лег в основу специальных экономических мер в ответ на недружественные действия ряда стран и некоторых международных организаций.

Ранее в Госдуме заявили, что России повезло с президентом.