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В Госдуме заявили, что России повезло с президентом

Володин назвал Путина главным преимуществом России на фоне роста экономики
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства за 2024 год заявил, что главное преимущество России — президент Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

По его словам, созданная Путиным экономическая модель вывела страну в топ-5 самых быстрорастущих экономик мира с ростом ВВП на 4,1%.

Володин подчеркнул, что Россия выдержала беспрецедентное давление — более 28 тысяч санкций.

«Экономическая модель президента показала работоспособность. Мы преодолели вызовы, и сегодня весь мир признал наш успех», — сказал он.

Глава Госдумы также поблагодарил правительство Михаила Мишустина за эффективную реализацию реформ.

«Не нефть и газ, а президент — наше ключевое преимущество. Ни одна страна не сталкивалась с таким давлением, но мы доказали устойчивость системы», — заявил Володин.

19 марта президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора Владимир Путин показал себя сильным и твердым человеком.

Ранее Бербок призвала не дать Путину «ослепить» Запад.

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