Путин назначил Масленникова заместителем секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Масленникова Александра Владимировича заместителем секретаря Совета безопасности РФ», — говорится в тексте указа.

Накануне президент России подписал указ о назначении чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Эритрее. Им стал Олег Петренко. 6 марта Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США. Указом он также был назначен постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

До этого Путин назначил генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева специальным представителем главы Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Ранее Юрий Борисов стал спецпредставителем Путина по космосу.