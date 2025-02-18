Юрий Борисов стал спецпредставителем Путина по космосу

Президент России Владимир Путин назначил Юрия Борисова своим специальным представителем по международному сотрудничеству в космосе. Указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе», — сообщается в указе.

В отдельном документе также сообщается о том, что от этой должности был освобожден директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

6 февраля в Кремле сообщили, что Юрия Борисова освободили от должности генерального директора «Роскосмоса». Он был назначен главой государственной корпорации в июле 2022 года.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у президента России нет претензий к работе Юрия Борисова.

Ранее Борисов высказался о судьбе МКС.