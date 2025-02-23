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Путин назначил главу РФПИ спецпредставителем по экономическому сотрудничеству

Путин назначил главу РФПИ Дмитриева спецпредставителем по инвестсотрудничеству
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева спецпредставителем главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что он вступает в силу со дня его подписания.

В пресс-службе РФПИ рассказали РИА Новости, что Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США.

Кирилл Дмитриев — участник переговоров между Россией и США, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

На следующий день после переговоров Дмитриев отметил, что возвращение некоторых американских компаний в Россию ожидается во втором квартале 2025 года. При этом он отметил, что процесс будет непростым для американского бизнеса, так как многие ниши уже заняты.

Ранее Путин назначил спецпредставителем по космосу.

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