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Путин назначил нового посла России в Эритрее

Путин назначил Олега Петренко новым послом России в Эритрее
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Эритрее. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Петренко Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в государстве Эритрея», — говорится в документе.

6 марта Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США. Указом он также был назначен постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

В феврале глава российского государства назначил генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева специальным представителем главы Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Ранее Юрий Борисов стал спецпредставителем Путина по космосу.

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