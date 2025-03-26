Володин посоветовал депутатам не использовать обращение «господа»

Депутатам Госдумы следует использовать обращение «товарищи» или «коллеги», а не «господа». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента, пишет РИА Новости.

«Без господ. Можно, как вы считаете, коллеги? Есть здесь господа или нет? Все товарищи», — сказал он.

Володин порекомендовал принять в Госдуме форму обращения «товарищ» или «коллега».

Кроме того, он подверг критике нескольких руководителей комитетов нижней палаты парламента, которые не присутствовали на отчете правительства России.

26 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин представил в Госдуме отчет кабмина о работе за 2024 год. В частности, премьер-министр заявил, что наценки посредников остаются одним из существенных факторов роста цен в стране. Также он рассказал, что Россия планирует войти в число мировых лидеров по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, премьер отметил, что две трети продаваемых в России лекарств являются отечественными.

Также Мишустин сообщил, что социальные пенсии в России с 1 апреля 2025 года будут проиндексированы более чем на 14,5%. Кабмин внимательно следит, чтобы граждане своевременно получали положенные средства, подчеркнул премьер-министр.

Ранее Мишустин отметил скромность членов правительства.