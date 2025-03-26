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Мишустин назвал один из существенных факторов роста цен

Мишустин: наценки посредников стали одним из существенных факторов роста цен
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наценки посредников остаются одним из существенных факторов роста цен в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного. Тем более в условиях, когда страна решает сложные задачи», — сказал председатель правительства РФ в ходе выступления с отчетом кабмина в Госдуме.

По словам Мишустина, перед подготовкой доклада правительство провело консультации с парламентскими фракциями, где ключевыми оказались самые актуальные для населения вопросы — в частности, проблема роста цен. Премьер подчеркнул, что ведется планомерная работа по устранению коренных причин инфляции, включая меры поддержки российских производителей.

Премьер-министр подчеркнул важную роль Федеральной антимонопольной службы в контроле за ценами, особенно на товары первой необходимости. По его словам, Федеральная антимонопольная служба выявила случаи, когда торговая наценка достигала 50%, как это произошло с рыбной продукцией. Мишустин обратил внимание, что в цепочке поставок от рыбака до покупателя насчитывалось до шести посредников, что приводило к увеличению розничной цены в 3,5 раза.

«Служба регулярно проводит выездные проверки, выдаются предостережения, возбуждаются дела. Надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо, — принимать жесткие меры», — сказал премьер.

20 марта вице-премьер РФ Александр Новак на заседании подкомиссии по устойчивости финансового сектора и отраслей экономики заявил о необходимости предотвращения необоснованного роста цен на потребительские товары в регионах.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроекты для повышения пенсий до 40% от зарплаты.

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