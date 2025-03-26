Мишустин отметил скромность членов правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2024 год поблагодарил министров за эффективность и подчеркнул их скромность. Его слова передает РИА Новости.

Выступление в Госдуме стало первым для нового состава кабинета, утвержденного президентом Владимиром Путиным в мае.

Мишустин заявил, что члены правительства действуют как единый механизм.

«Они стараются быть скромными, у каждого своя функция. Я благодарю их за системную работу», — сказал премьер.

Он также отметил слаженность исполнительной власти в реализации задач.

В ходе своего выступления Мишустин также заявил, что наценки посредников остаются одним из существенных факторов роста цен в стране. Премьер рассказал, что Россия планирует войти в число мировых лидеров по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, он отметил, что две трети продаваемых в России лекарств являются отечественными.

Ранее в Госдуме заявили, что России повезло с президентом.