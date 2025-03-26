Мишустин анонсировал индексацию пенсий с 1 апреля

Мишустин: социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют более чем на 14,5%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что социальные пенсии в России с 1 апреля 2025 года будут проиндексированы более чем на 14,5%. Об этом сообщает ТАСС.

«Российские семьи — это и люди старшего поколения, наши бабушки и дедушки, которые нуждаются в заботе. Уже с апреля свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. И мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства», — сказал Мишустин.

Председатель правительства напомнил, что с 1 января текущего года страховые пенсии были сначала увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента была проведена дополнительная индексация исходя из инфляции в 9,5%.

Мишустин отметил, что по этому показателю были подняты военные пенсии, а также более 40 различных федеральных социальных пособий и выплат. Кроме того, была возобновлена индексация страховых пенсий для более чем 7,5 млн работающих пенсионеров.

20 марта сообщалось, что партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) ведет разработку законопроектов о реформе пенсионного законодательства, которые должны увеличить размер пенсии до 40% от зарплаты.

Позднее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Газете.Ru», что в перспективе в России придется увеличивать налоги и страховые взносы на пенсии россиян, если демографическая ситуация не выровняется.

Ранее в Госдуме назвали способы, которые помогут россиянам добиться увеличения пенсии.