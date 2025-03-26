Мишустин заявил о росте объема производства лекарств в России

Две трети продаваемых в России лекарств являются отечественными. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства в Государственной думе.

По его словам, объем производства лекарств в стране в 2024 году вырос на 21,5% и сейчас доля отечественных лекарств составляет более 64%.

«Объем производства лекарств, напомню, в 2024 году <...> составил около 800 млрд рублей. <...> У нас, напомню, он был 612 млрд рублей в 2023 году», — отметил премьер.

До этого «Известия» писали, что в России в прошлом году появилось 540 новых лекарств, а их суммарный объем составил 52,1 млн упаковок. В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором государственной системы маркировки «Честный знак», отметили, что фармацевтические компании могут производить лекарства с одним действующим веществом (международным непатентованным наименованием, МНН), но под разными торговыми марками.

По итогам 2024 года в оборот было введено 61 новое МНН общим объемом 3,6 млн упаковок. По информации центра, 36 из них были импортированы, 24 — произведены в РФ. При этом для одного МНН были характерны не только поставки из-за рубежа, но и локальное производство.

В январе Мишустин сообщил, что в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) добавили 18 наименований.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России собралась проверить наценки торговых сетей на товары первой необходимости.