Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин заявил о росте объема производства лекарств в России

Мишустин: две трети продаваемых в России лекарств являются отечественными
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Две трети продаваемых в России лекарств являются отечественными. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства в Государственной думе.

По его словам, объем производства лекарств в стране в 2024 году вырос на 21,5% и сейчас доля отечественных лекарств составляет более 64%.

«Объем производства лекарств, напомню, в 2024 году <...> составил около 800 млрд рублей. <...> У нас, напомню, он был 612 млрд рублей в 2023 году», — отметил премьер.

До этого «Известия» писали, что в России в прошлом году появилось 540 новых лекарств, а их суммарный объем составил 52,1 млн упаковок. В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором государственной системы маркировки «Честный знак», отметили, что фармацевтические компании могут производить лекарства с одним действующим веществом (международным непатентованным наименованием, МНН), но под разными торговыми марками.

По итогам 2024 года в оборот было введено 61 новое МНН общим объемом 3,6 млн упаковок. По информации центра, 36 из них были импортированы, 24 — произведены в РФ. При этом для одного МНН были характерны не только поставки из-за рубежа, но и локальное производство.

В январе Мишустин сообщил, что в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) добавили 18 наименований.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России собралась проверить наценки торговых сетей на товары первой необходимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами