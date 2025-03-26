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Володин раскритиковал депутатов Госдумы, пропустивших отчет правительства

Володин подверг критике депутатов, пропустивших отчет правительства
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подверг критике нескольких руководителей комитетов нижней палаты парламента, которые не присутствовали на отчете правительства России. Об этом пишет ТАСС.

«Посмотрите, некоторые наши председатели комитетов не выдержали даже 3 часа 20 минут, чтобы принять участие в отчете правительства», — заметил Володин.

26 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин представил в Госдуме отчет кабмина о работе за 2024 год. В частности, премьер-министр заявил, что наценки посредников остаются одним из существенных факторов роста цен в стране. Также он рассказал, что Россия планирует войти в число мировых лидеров по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, премьер отметил, что две трети продаваемых в России лекарств являются отечественными.

Также Мишустин сообщил, что социальные пенсии в России с 1 апреля 2025 года будут проиндексированы более чем на 14,5%. Кабмин внимательно следит, чтобы граждане своевременно получали положенные средства, подчеркнул премьер-министр.

Ранее Володин пошутил над Силуановым, задав вопрос об эффективности похвалы.

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