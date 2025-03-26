Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу Гагаузии доставили в антикоррупционный центр

Главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в антикоррупционный центр Молдавии
close
Максим Блинов/РИА Новости

Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул привезли в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель пресс-службы политика.

По его словам, адвокаты были вместе с главой Гагаузии.

Источник также рассказал, что правоохранительные органы стянули дополнительные силы, около центра дежурят несколько полицейских машин с усиленным составом. Сторонники Гуцул собрались у здания. Среди них были депутаты от блока «Победа» и представители других оппозиционных партий.

Как заявлял советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов, Гуцул должна была лететь в Стамбул, куда ее пригласил Международный журналистский конгресс. Политик также собиралась обсудить в Турции важные для автономии вопросы.

Вечером 25 марта сообщалось, что в аэропорту Кишинева задержали Гуцул.

Главу Гагаузии уже задерживали в аэропорту молдавской столицы. Это произошло в начале февраля. Тогда политика пропустили в Молдавию только после повторного досмотра.

Ранее глава Гагаузии не признала Майю Санду президентом Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами