Главу Гагаузии доставили в антикоррупционный центр

Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул привезли в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель пресс-службы политика.

По его словам, адвокаты были вместе с главой Гагаузии.

Источник также рассказал, что правоохранительные органы стянули дополнительные силы, около центра дежурят несколько полицейских машин с усиленным составом. Сторонники Гуцул собрались у здания. Среди них были депутаты от блока «Победа» и представители других оппозиционных партий.

Как заявлял советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов, Гуцул должна была лететь в Стамбул, куда ее пригласил Международный журналистский конгресс. Политик также собиралась обсудить в Турции важные для автономии вопросы.

Вечером 25 марта сообщалось, что в аэропорту Кишинева задержали Гуцул.

Главу Гагаузии уже задерживали в аэропорту молдавской столицы. Это произошло в начале февраля. Тогда политика пропустили в Молдавию только после повторного досмотра.

Ранее глава Гагаузии не признала Майю Санду президентом Молдавии.