Политолог рассказал, зачем Украина била по энергообъектам РФ

Политолог Юшков: Украина била по энергообъектам РФ, чтобы надавить на США

Украина била по энергообъектам РФ, чтобы надавить на США и выторговать себе лучшие условия для переговоров. Такое мнение выразил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью РИА Новости.

«Украина демонстрирует, что, нанося удары, хочет выторговать у Соединенных Штатов, видимо, какие-то максимально выгодные условия для себя», — заявил он.

При этом Юшков усмотрел некий умысел в том, что атакованы были энергообъекты, акционерами которых в том числе являются американские компании. Эксперт предположил, что такой подход для Украины является принципиальным, и он сделает перемирие с Россией хрупким, а в дальнейшем будет означать новые удары «для стимулирования переговорного процесса».

25 марта США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сколько продлились переговоры, не уточняется. По данным Белого дома, США и Украина в ходе встречи в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

Зампред оборонного комитета Совфеда РФ Владимир Чижов заявил, что совместное заявление по итогам переговоров между делегациями Соединенных Штатов и России в Эр-Рияде не было принято из-за «позиции Украины».

Ранее Пескову задали вопрос о возможном участии ООН в переговорах по Украине.