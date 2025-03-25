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Пескову задали вопрос о возможном участии ООН в переговорах по Украине

Песков заявил, что ему нечего сказать об участии ООН в переговорах РФ и США
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает дополнительной информацией о возможном привлечении ООН и третьих стран к российско-американским переговорам по урегулированию на Украине. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать ситуацию в ходе регулярного брифинга.

«Мне нечего добавить», — сказал он.

24 марта в столице Саудовской Аравии состоялся очередной раунд переговоров между представителями РФ и США. Встреча продолжалась около 12 часов с учетом перерывов. Ее участники обсудили ряд вопросов, касающихся обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря и защиты инфраструктурных объектов.

Российскую делегацию возглавляли председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Вашингтон, в свою очередь, направил на переговоры директора по политическому планированию дипломатического ведомства Майкла Энтона и ряд других чиновников.

25 марта Карасин сообщил, что диалог оказался непростым, но полезным для обеих сторон. По его словам, РФ и США продолжат переговоры и планируют вовлечь в них ООН и несколько третьих государств.

Ранее в США раскрыли одно из условий прекращения огня на Украине.

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