США и Украина завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде

США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщила национальная общественная телерадиокомпания Украины Суспильне со ссылкой на источник в переговорной делегации.

«Делегации США и Украины завершили вторую встречу в Саудовской Аравии на следующий день после встречи между представителями США и России», — говорится в сообщении.

Сколько продлились переговоры, не уточняется.

Предыдущая встреча украинской и американской делегаций в Эр-Рияде прошла 23 марта. В частности, стороны обсуждали безопасность объектов энергетики и инфраструктуры. В Киеве заявляли , что «дискуссия была продуктивной и целенаправленной».

Накануне в Саудовской Аравии встречались представители России и США. Центральной темой переговоров было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Ранее Порошенко поделился подробностями о переговорах Украины и США.