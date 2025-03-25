Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США и Украина завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде

США и Украина завершили вторую встречу в Эр-Рияде
close
Nathan Howard/Reuters

США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщила национальная общественная телерадиокомпания Украины Суспильне со ссылкой на источник в переговорной делегации.

«Делегации США и Украины завершили вторую встречу в Саудовской Аравии на следующий день после встречи между представителями США и России», — говорится в сообщении.

Сколько продлились переговоры, не уточняется.

Предыдущая встреча украинской и американской делегаций в Эр-Рияде прошла 23 марта. В частности, стороны обсуждали безопасность объектов энергетики и инфраструктуры. В Киеве заявляли , что «дискуссия была продуктивной и целенаправленной».

Накануне в Саудовской Аравии встречались представители России и США. Центральной темой переговоров было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Ранее Порошенко поделился подробностями о переговорах Украины и США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами