Названа причина отсутствия совместного заявления РФ и США после переговоров в Эр-Рияде

Совместное заявление по итогам переговоров между делегациями Соединенных Штатов и России в Эр-Рияде не было принято из-за «позиции Украины». Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Владимир Чижов.

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», — заявил он.

По словам Чижова, на данный момент о конкретном содержании диалога ничего неизвестно. Сенатор призвал дождаться, когда их детали станут «предметом гласности». Он отметил, что сам факт проведения переговоров является положительным фактором.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США.

Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море.

25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не обнародует содержание состоявшихся в Эр-Рияде переговоров с представителями США, общественность сможет познакомиться только с техническими переговорами.

Ранее Украина и США приступили к новому раунду переговоров в Эр-Рияде.