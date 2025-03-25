В Белом доме рассказали о договоренности с Украиной по судам в Черном море

Белый дом: США и Украина не станут применять силу против судов в Черном море

США и Украина в ходе встречи в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи экспертов украинской и американской делегаций.

«США и Украина договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море», — говорится в документе.

25 марта США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сколько продлились переговоры, не уточняется.

Предыдущая встреча украинской и американской делегаций в Эр-Рияде прошла 23 марта. В частности, стороны обсуждали безопасность объектов энергетики и инфраструктуры. В Киеве заявляли , что «дискуссия была продуктивной и целенаправленной».

Ранее Порошенко поделился подробностями о переговорах Украины и США.