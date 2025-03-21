Лавров раскрыл особенность переговоров России и США в Эр-Рияде

Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде, состоявшиеся 18 февраля, прошли без какой-либо подготовки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному», доступном на сайте российского МИД.

Глава ведомства отметил, что встреча состоялась по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По словам Лаврова, РФ исходила из того, что отношения между странами «обрубал» не нынешний глава Белого дома, а его предшественник Джо Байден.

«Дональд Трамп это прекрасно осознавал и позвонил сам. <...> Затем в ходе телефонного разговора, по его предложению, договорились встречаться в Эр-Рияде. Мы полетели туда через три дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было. Я имею в виду двусторонней», — сказал министр.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

По итогам переговоров помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США.

Ранее Келлог сообщил о непрямых переговорах Киева и Москвы в Эр-Рияде.