Делегации РФ и США согласовывают текст совместного заявления

Переговоры российско-американских делегаций в Эр-Рияде завершатся после того, как стороны согласуют текст совместного заявления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

«Консультации должны завершиться в ближайшее время. Сейчас участники переговоров пытаются согласовать текст совместного заявления», — заявил собеседник агентства.

От России за столом переговоров председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что переговоры между РФ и США нужно оценивать как «технический раунд». Он отметил, что все принципиальные вопросы будут решаться на уровне лидеров двух государств.

Ранее советник Трампа заявил о приближении к миру в конфликте на Украине.