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Трамп заявил, что РФ и США в ходе переговоров обсуждают территориальные вопросы

Трамп: РФ и США обсуждают возможные линии разграничения на Украине
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Chris Kleponis/Global Look Press

Представители РФ и США в ходе переговоров в Саудовской Аравии обсуждали территориальные вопросы, связанные с конфликтом на Украине. Об этом журналистам сообщил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Мы говорим о территориях сейчас. Мы говорим о линиях разграничения», — отметил глава государства.

24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в столице Саудовской Аравии начался очередной раунд переговоров между представителями РФ и США. Российскую делегацию возглавили председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Встреча длилась более 10 часов, и за это время переговорщики делали два перерыва. Первый из них был объявлен примерно в 13:20 мск, второй — около 16:00 мск.

По словам Карасина, на переговорах был поднят ряд серьезных вопросов. При этом официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала не ждать прорывов по итогам встречи в Саудовской Аравии. Она подчеркнула, что в первую очередь стоит осознать, что Москва и Вашингтон ведут работу сразу по нескольким направлениям.

Ранее посланник Трампа назвал статус новых регионов РФ центральным вопросом при урегулировании кризиса на Украине.

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