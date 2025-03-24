Участники переговоров между Россией и США в Эр-Рияде взяли второй перерыв

Участники переговоров между Россией и США в Эр-Рияде сделали второй перерыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Перерыв», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ходе переговоров.
Первый перерыв был объявлен примерно в 13:20 по московскому времени после почти трехчасовой консультации. Спустя примерно полтора часа делегации возобновили встречу.
От России за столом переговоров председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.
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