Участники переговоров между Россией и США в Эр-Рияде взяли второй перерыв

РИА: делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде ушли на второй перерыв

Участники переговоров между Россией и США в Эр-Рияде сделали второй перерыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Перерыв», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ходе переговоров.

Первый перерыв был объявлен примерно в 13:20 по московскому времени после почти трехчасовой консультации. Спустя примерно полтора часа делегации возобновили встречу.

От России за столом переговоров председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

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