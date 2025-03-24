Карасин рассказал, как проходят переговоры России и США

Карасин заявил, что РФ и США на переговорах разговаривают о серьезных проблемах

Делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде обсуждают серьезные проблемы. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Переговоры между российской и американской стороной начались в понедельник в гостинице The Ritz-Carlton. Россию за столом переговоров представляет сенатор Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

23 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США. Согласно информации ТАСС, украинская делегация все еще находится в гостинице The Ritz-Carlton, где проходят российско-американские переговоры.

Ранее Зеленский оценил работу Украины на переговорах в Саудовской Аравии.