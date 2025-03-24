Приезд российской делегации на переговоры с США в Эр-Рияде попал на видео

Российская и американская делегации начали переговоры в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Видео приезда представителей России опубликовало министерство иностранных дел РФ, передает ТАСС.

На обнародованном видео видно, как российская делегация приехала к отелю, а потом прошла через фойе в комнату для переговоров. Встреча делегаций проходит за закрытыми дверями. Журналистов попросили покинуть территорию отеля, чтобы обеспечить конфиденциальность обсуждений.

До этого стало известно, что переговоры в Эр-Рияде по урегулированию конфликта на Украине между делегациями Соединенных Штатов и России начались в 10:00 по московскому времени.

Британская газета The Guardian писала, что США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями. По данным издания, американские и украинские переговорщики, возможно, обсудят окончательное прекращение ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры, а также затронут тему окончания боевых действий в Черном море.

Переговоры Украины и США в Эр-Рияде состоялись 23 марта. Они с перерывом длились пять часов. На них, как сообщали в украинской делегации, речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Ранее в офисе Зеленского ответили на вопрос о встрече делегаций Украины и РФ в Эр-Рияде.