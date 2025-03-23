В офисе Зеленского ответили на вопрос о встрече делегаций Украины и РФ в Эр-Рияде

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса ответил на вопрос РИА Новости о возможной встрече представителей делегации республики с российскими коллегами в Саудовской Аравии.

«Никаких встреч у нас с делегацией России завтра (в понедельник, 24 марта. — «Газета.Ru») не будет», — сказал Палиса.

Переговоры украинской и американской делегаций в Эр-Рияде длились чуть менее полутора часов. Об их начале сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров. Он рассказал, что в Саудовской Аравии представители республики «выполняют задание» Зеленского по приближению «достойного мира» и обеспечению безопасности Украины. Министр уточнил, что в составе делегации страны специалисты по энергетике и военные, а на повестке — ряд сложных технических вопросов по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Спецпосланник президента США Кит Келлог говорил, что 23 марта в Эр-Рияде Вашингтон планирует провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде. Он объяснил, что делегации Москвы и Киева будут находиться в разных комнатах, а условия каждой стороны будут выслушивать представители США.

Ранее советник Трампа заявил о приближении к миру в конфликте на Украине.