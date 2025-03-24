Стало известно о новом раунде переговоров США с Украиной

The Guardian: США и Украина проведут еще один раунд переговоров после России

США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

«За встречей последует еще один раунд переговоров между командами Соединенных Штатов и Украины, после вчерашней встречи официальных лиц из Вашингтона и Киева», — говорится в публикации.

По данным издания, американские и украинские переговорщики, возможно, обсудят окончательное прекращение ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры, а также затронут тему окончания боевых действий в Черном море.

24 марта в Эр-Рияде проходят переговоры по урегулированию конфликта на Украине между делегациями Соединенных Штатов и России.

Переговоры Украины и США в Эр-Рияде состоялись 23 марта. Они с перерывом длились пять часов. На них, как сообщали в украинской делегации, речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

Ранее в офисе Зеленского ответили на вопрос о встрече делегаций Украины и РФ в Эр-Рияде.