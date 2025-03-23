Песков рассказал о продолжении контактов между Путиным и Трампом

Песков заявил, что Путин и Трамп готовы при необходимости продолжать контакты

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при необходимости готовы продолжать контакты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Налаженные контакты между Россией и США позволяют оперативно обмениваться информацией по актуальным вопросам», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что несоблюдение условий перемирия со стороны Украины может стать поводом для еще одного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Также он заявил, что российская сторона не знает, что конкретно обсуждают Вашингтон и Киев по теме передачи украинской инфраструктуры США.

До этого газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа добивается новых условий доступа Вашингтона к минералам и энергетическим активам страны.

Как отмечается в материале, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на владение Соединенными Штатами «другими активами». Речь идет, в частности, об атомных электростанциях.

Ранее стало известно о новых требованиях США в рамках ресурсной сделки с Украиной.