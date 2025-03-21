Стало известно о новых требованиях США в рамках ресурсной сделки с Украиной

FT: США в рамках сделки с Киевом хотят забрать под свой контроль АЭС

Власти Соединенных Штатов хотят «выбить» для себя новые условия в рамках ресурсной сделки с Украиной, в том числе забрать украинские АЭС под свой контроль. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинские источники.

«Но я понимаю, что (...) они работают над более масштабным соглашением», — заявил источник издания.

По данным FT, на данный момент администрация США еще не назвала эти условия.

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что сделка Украины и США по ресурсам окажется выгодной для Киева. По его словам, заключение сделки является «великолепной идеей». Он отметил, что под землей на Украине долгие годы лежали ресурсы, которыми никто не пользовался.

20 марта стало известно, что Соединенные Штаты планируют взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для разработки месторождений редкоземельных металлов.

Ранее Зеленский рассказал, как Трамп интересовался у него одним вопросом о Крыме.