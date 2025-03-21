Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о новых требованиях США в рамках ресурсной сделки с Украиной

FT: США в рамках сделки с Киевом хотят забрать под свой контроль АЭС
close
Mariam Zuhaib/AP

Власти Соединенных Штатов хотят «выбить» для себя новые условия в рамках ресурсной сделки с Украиной, в том числе забрать украинские АЭС под свой контроль. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинские источники.

«Но я понимаю, что (...) они работают над более масштабным соглашением», — заявил источник издания.

По данным FT, на данный момент администрация США еще не назвала эти условия.

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что сделка Украины и США по ресурсам окажется выгодной для Киева. По его словам, заключение сделки является «великолепной идеей». Он отметил, что под землей на Украине долгие годы лежали ресурсы, которыми никто не пользовался.

20 марта стало известно, что Соединенные Штаты планируют взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для разработки месторождений редкоземельных металлов.

Ранее Зеленский рассказал, как Трамп интересовался у него одним вопросом о Крыме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами