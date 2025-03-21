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США расширили требования к Украине по ресурсам

FT: США хотят новых условий доступа к ресурсам и энергоактивам Украины
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Shannon Stapleton/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа добивается новых условий доступа Вашингтона к минералам и энергетическим активам страны. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Администрация Трампа добивается новых условий для доступа США к важнейшим полезным ископаемым и энергетическим активам в Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву по мере продвижения мирного соглашения с Россией», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на владение Соединенными Штатами «другими активами». Речь идет, в частности, об атомных электростанциях.

Как пишет Financial Times, украинские официальные лица заявили, что они обеспокоены давлением со стороны США в связи с невыгодными условиями «более широкой сделки».

До этого FT сообщала, что Соединенные Штаты планируют взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для разработки месторождений редкоземельных металлов.

Ранее Зеленский рассказал, как Трамп интересовался у него одним вопросом о Крыме.

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