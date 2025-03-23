В Москве не знают, о чем говорят Вашингтон и Киев по теме передачи инфраструктуры

Песков: РФ не знает деталей диалога Вашингтона и Киева о передаче инфраструктуры

Москва не знает, что конкретно обсуждают Вашингтон и Киев по теме передачи украинской инфраструктуры Штатам. Об этом заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского и представителей Киева о том, что «никому ничего они передавать не собираются».

До этого газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа добивается новых условий доступа Вашингтона к минералам и энергетическим активам страны.

Как отмечается в материале, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на владение Соединенными Штатами «другими активами». Речь идет, в частности, об атомных электростанциях.

FT также сообщала, что Соединенные Штаты планируют взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для разработки месторождений редкоземельных металлов.

Ранее стало известно о новых требованиях США в рамках ресурсной сделки с Украиной.