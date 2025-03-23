Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа не стремится устранить первопричины украинского конфликта. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

По его словам, милитаризацией Европа только усугубит конфликт на Украине.

Также Песков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину о телефонном звонке между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

До этого президент Финляндии заявил, что Европе необходимо «милитаризовать Украину до зубов» в целях «сдерживания» России.

В свою очередь глава Европейского совета Антониу Кошта выступил против временного прекращения огня на Украине, поскольку такое развитие событий якобы позволит России укрепиться и снова атаковать. Антониу Кошта заявил, что ценит усилия, прилагаемые США, чтобы привлечь Россию к переговорам. В то же время он считает, что Москва якобы не выполняет взятые на себя обязательства.

Ранее Лукашенко заявил об отсутствии у России планов относительно начала полномасштабной войны в Европе.