Песков рассказал, что Путин находился один во время беседы с Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину о телефонном звонке между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
По его словам, во время разговора с американским коллегой 18 марта российский лидер был один.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп неделю назад провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.
Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.
Ранее в команде Трампа назвали главное последствие его разговора с Путиным.