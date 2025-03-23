Песков рассказал, что Путин находился один во время беседы с Трампом

Песков: во время телефонного разговора с Трампом Путин был один

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину о телефонном звонке между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По его словам, во время разговора с американским коллегой 18 марта российский лидер был один.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп неделю назад провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.

Ранее в команде Трампа назвали главное последствие его разговора с Путиным.