Глава Евросовета выступил против перемирия на Украине

Глава Европейского совета Антониу Кошта выступил против временного прекращения огня на Украине, поскольку такое развитие событий якобы позволит России укрепиться и снова атаковать. Его слова приводит португальский телеканал RTP.

Антониу Кошта заявил, что ценит усилия, прилагаемые США, чтобы привлечь Россию к переговорам. В то же время он считает, что Москва якобы не выполняет взятые на себя обязательства.

«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», – сказал Кошта.

Но, по его словам, прекращение огня для того, чтобы Россия могла реорганизоваться и снова напасть, было бы стратегической ошибкой.

До этого Кошта призвал европейские страны не недооценивать угрозу, которая якобы исходит из России. По его словам, она касается всех стран континента.

Ранее Каллас после разговора Трампа и Путина призвала не доверять России.