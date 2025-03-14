Лукашенко развеял страхи Запада относительно возможной войны в Европе

Лукашенко: войны в Европе через пять лет, которой боятся на Западе, не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у России планов относительно начала полномасштабной войны в Европе. С таким заявлением глава республики выступил в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Он подчеркнул, что опасения Запада по этому поводу необоснованны, и что ни сейчас, ни в ближайшей перспективе российское руководство не планирует военных действий в Европе.

«Может, им это надо? А я вам скажу, что никакой войны Путин, руководство России не планируют. И никакой войны через пять лет не будет», — отметил белорусский лидер в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Лукашенко связал заявления Запада по этому поводу с желанием искусственно обострять ситуацию, отметив, что Белоруссия получила достаточно горького опыта из украинского конфликта и не заинтересована в новых военных действиях.

До этого хорватское издание Advance писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовят главе США Дональду Трампу сценарий третьей мировой войны. В материале издания отмечается, что «Трамп не столь наивен».

Ранее в Финляндии допустили, что в Европе произойдет континентальная война.