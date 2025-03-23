Песков рассказал еще об одном шаге к личной встрече президентов России и США

Песков: разговор Путина и Трампа был еще одним шагом к встрече президентов

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был еще одним шагом к личной встрече лидеров двух государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисты Павлу Зарубину.

«Личная встреча Путина и Трампа должна быть подготовлена должным образом», — сказал он.

Представитель Кремля считает, что в будущем главы России и Соединенных Штатов смогут более конкретно говорить о своей встрече, но только после того, как появятся реальные наработки, совместные понимания и договоренности.

Песков отметил, что телефонный разговор президентов России и США, который состоялся 18 марта, стал одни из самых продолжительных в истории лидеров двух государств.

Также он заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп решат поговорить по видеомосту, это организуют моментально.

Ранее помощник президента РФ заявил о подготовке ко встрече Путина и Трампа.