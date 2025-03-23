Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Песков: последний разговор Путина и Трампа был одним из самых длинных в истории

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 18 марта, стал одним из самых продолжительных в истории между лидерами двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, виде опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«В целом если взять время, включая перевод, это длилось около двух часов. И, действительно, по продолжительности это был, наверное, один из самых длинных по времени разговоров двух глав государств», — сказал Песков.

Также представитель Кремля рассказал, что беседа президентов РФ и США проходила в рабочей атмосфере и была доверительной, откровенной и конструктивной.

18 марта Путин и Трамп провели второй разговор, на котором кроме урегулирования украинского конфликта обсудили дальнейшее развитие отношений России и США с целью обеспечения стабильности и безопасности в мире. В предыдущий раз лидеры государств общались 12 февраля.

В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится вторая встреча российских и американских делегаций.

Как рассказал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, эти переговоры будут посвящены обсуждению деталей договоренностей, которые были достигнуты в ходе разговора Путина и Трампа.

Ранее Зеленский оценил вероятность встречи делегаций России и Украины.