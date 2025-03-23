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Песков рассказал о возможности беседы Путина и Трампа по видеомосту

Песков: если Путин и Трамп решат поговорить по видеомосту, это сразу организуют
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Reuters

Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп решат поговорить по видеомосту, такой формат организуют моментально. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Если кто-то из них выступит с предложением соединиться по видеомосту, он тоже может быть организован очень быстро, фактически моментально», — сказал Песков.

Он при этом отметил, что лидеры России и Соединенных Штатов самостоятельно выбрали телефонные разговор в качестве формата для диалога.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. Трамп в свою очередь заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс говорил, что американский лидер перед разговором с российским коллегой был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, российский лидер уважает американского коллегу, потому что «понимает, с кем имеет дело». Он подчеркнул, что между президентами двух стран «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга».

Позже стало известно, что в телефонного разговора Путин и Трамп также обсудили идеи для двухстороннего сотрудничества в экономической и энергетической сферах.

Ранее Трампу рассказали о настоящем пути к миру на Украине.

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