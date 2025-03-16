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В Кремле заявили о подготовке ко встрече Путина и Трампа

Ушаков: встречу Путина и Трампа организуют, как только появится необходимость
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White House/Flickr.com/Global Look Press

Россия готовится ко встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого», — сказал он.

13 марта Путин встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Москве, они обсудили урегулирование конфликта на Украине. В Совфеде заявили, что Уиткофф «увез в Вашингтон» соображения Москвы по достижению мира.

Кроме того, Трамп заявил, что также провел переговоры с Путиным 13 марта. Американский лидер назвал состоявшиеся переговоры «хорошими и продуктивными». По его словам, есть «очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится».

10 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конкретная дата встречи Трампа и Путина еще не определена.

Ранее Меркель заявила, что Трамп восхищается Россией.

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