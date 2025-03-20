Зеленский оценил вероятность встречи делегаций России и Украины

Зеленский заявил, что встреча делегаций РФ и Украины не будет большой проблемой

Владимир Зеленский, говоря о возможной встрече делегаций РФ и Украины, заявил, что это не будет большой проблемой. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами, запись с мероприятия опубликована на YouTube-канале украинского лидера.

«Знаете, это не большая проблема. Был бы результат. Я считаю, что если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля, прежде всего со стороны русских... Встреча — не проблема», — заявил Зеленский.

19 марта глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет принимать участие в новом раунде переговоров России и США в Джидде. Он подчеркнул, что эта встреча будет двусторонней.

20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российско-американская встреча должна состояться в ближайшие дни. Скорее всего, переговоры пройдут в начале следующей недели. По словам Пескова, сейчас стороны согласовывают последние нюансы.

Ранее Зеленскому посоветовали обойти договоренность по прекращению огня.