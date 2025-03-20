Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России рассказали, когда новый посол направится в США

Захарова: российский посол Дарчиев планирует направиться в США «в эти дни»
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, до последнего времени возглавлявший департамент Северной Атлантики МИД, «в эти дни» планирует направиться в США. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что по данному вопросу «были контакты на уровне». Захарова добавила, что Дарчиев был назначен послом в США, а соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главными задачами нового российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева являются развитие отношений с США и отстаивание интересов России.

6 марта Путин подписал указ о назначении Дарчиева главой российской дипмиссии в Вашингтоне и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

Ранее дипломат занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России. С октября 2014 года по январь 2021 года он был послом в Оттаве.

Ранее в США оценили нового посла РФ в Соединенных Штатах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами