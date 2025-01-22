Трамп назвал «очень хорошими» отношения с Путиным

Трамп заявил, что всегда имел хорошие отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

По словам хозяина Белого дома, он не собирается делать Российской Федерации «больно».

«Я с любовью отношусь к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным», — написал лидер Соединенных Штатов.

21 января Трамп назвал Путина умным человеком.

Также американский президент выразил надежду, что его контакт с главой России состоится «очень скоро».

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев, ссылаясь на источники в Кремле и МИД РФ, заявил, что встреча Трампа и Путина пройдет не раньше марта 2025 года. По его словам, эта встреча точно не состоится зимой.

Как рассказали источники журналиста, сначала между лидерами двух стран должен состояться телефонный разговор.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.