Трамп поделился впечатлениями о разговоре с Путиным

Трамп: Путин в разговоре показал себя сильным и твердым человеком

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора российский лидер Владимир Путин показал себя сильным и твердым человеком. Его слова приводит американская газета The Washington Examiner.

«Путин проявил себя твердым и сильным [человеком], каким он и является. Это был очень хороший звонок», — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что знает Путина «очень хорошо», и выразил уверенность, что он настроен положить конец продолжающемуся конфликту на Украине.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.

Ранее в команде Трампа назвали главное последствие его разговора с Путиным.