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Спецпосланник США передал сигнал Трампа Путину

Уиткофф заявил, что передал Путину сигнал Трампа о желании восстановить отношения
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить отношения. Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Уиткофф подчеркнул, что это было послание, которое он передал Путину. Спецпосланник Трампа добавил, что в ответ Путин «послал все возможные сигналы», что это тот путь, по которому он также хочет идти.

До этого Уиткофф заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие несколько месяцев.

Уиткофф добавил, что если бы Путин встретился с ним, то это было «чрезвычайно любезно с его стороны».

19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали личную встречу во время телефонного разговора. Однако, по его словам, есть общее понимание, что она может состояться в перспективе.

В этот же день представитель Кремля сообщил, что вариант встречи президента России и американского лидера в Саудовской Аравии исключать нельзя. Он подчеркнул, что пока нет конкретики, где могут пройти переговоры двух лидеров.

Ранее помощник президента РФ заявил о подготовке ко встрече Путина и Трампа.

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