В Кремле высказались о потенциальной встрече Путина и Трампа

Песков: есть понимание, что встреча Путина и Трампа может состояться

Личная встреча во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вчера не обсуждалась, но есть общее понимание, что она может состояться в перспективе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вчера нет. Но есть общее понимание, что такая встреча может состояться в перспективе», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого посланник главы Белого дома по Украине Стивен Уиткофф рассказал, что встреча двух лидеров можется состояться в Саудовской Аравии.

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 18 марта. Его результатом стало согласие России на отказ от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По всем другим вопросам переговоры продолжатся.

В частности, РФ ждет решения по поводу приостановки принудительной мобилизации на Украине во время 30-дневного перемирия. В Совете Федерации отметили, что США может поддержать это требование, а киевские власти могут принять его в штыки.

Ранее Уиткофф уточнил условия прекращения огня на Украине.