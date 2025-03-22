В США обозначили сроки встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале.

«Я являюсь представителем президента [США], и у президента [Трампа] были прекрасные отношения с Владимиром Путиным в его (Трампа — «Газета.Ru») первый срок. Поэтому я думаю, что Владимир Путин понимал, что сейчас президенту будет сложно приехать в Россию», — сказал спецпредставитель.

Уиткофф добавил, что если бы Путин встретился с ним, то это было «чрезвычайно любезно с его стороны».

19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали личную встречу во время телефонного разговора. Однако, по его словам, есть общее понимание, что она может состояться в перспективе.

В этот же день представитель Кремля сообщил, что вариант встречи президента России и американского лидера в Саудовской Аравии исключать нельзя. Он подчеркнул, что пока нет конкретики, где могут пройти переговоры двух лидеров.

Ранее помощник президента РФ заявил о подготовке ко встрече Путина и Трампа.