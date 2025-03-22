В США обозначили сроки встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале.
«Я являюсь представителем президента [США], и у президента [Трампа] были прекрасные отношения с Владимиром Путиным в его (Трампа — «Газета.Ru») первый срок. Поэтому я думаю, что Владимир Путин понимал, что сейчас президенту будет сложно приехать в Россию», — сказал спецпредставитель.
Уиткофф добавил, что если бы Путин встретился с ним, то это было «чрезвычайно любезно с его стороны».
19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали личную встречу во время телефонного разговора. Однако, по его словам, есть общее понимание, что она может состояться в перспективе.
В этот же день представитель Кремля сообщил, что вариант встречи президента России и американского лидера в Саудовской Аравии исключать нельзя. Он подчеркнул, что пока нет конкретики, где могут пройти переговоры двух лидеров.
Ранее помощник президента РФ заявил о подготовке ко встрече Путина и Трампа.