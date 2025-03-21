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Трамп заявил о прогрессе в вопросе сделки по урегулированию украинского конфликта

Трамп: США, РФ и Украина наметили очертания сделки по урегулированию конфликта
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Win McNamee/Reuters

США, Российская Федерация и Украина «наметили очертания» возможной сделки по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома, сообщает РИА Новости.

«Я прекрасно взаимодействовал с обоими джентльменами (президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. — «Газета.Ru»), и у нас, как мне кажется, уже наметились очертания сделки», — сказал американский лидер.

Он выразил надежду, что это так и есть.

19 марта состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским. Президент США заявил, что беседа была направлена на сближение позиций Москвы и Киева по решению конфликта.

18 марта Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, во время переговоров американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Глава РФ согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным.

Ранее Трамп назвал сарказмом свои слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа.

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